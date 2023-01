Helios-Klinik Wipperfürth Helios-Cafeteria erweitert Öffnungszeiten und Angebote

„Viele aus der Umgebung kamen immer gerne zum Essen, sei es, weil sie nicht für sich alleine kochen wollten oder aber auch zum Nachmittagskaffee mit Freunden. Wir wollen gerne wieder dazu zurückkehren und den Menschen in und um die Klinik herum ein abwechslungsreiches Speisenangebot bieten“, erklärt Dirk Hirschfeld. Für das Team um den Küchenleiter bedeuteten die Corona-Maßnahmen der vergangenen Jahre immer wieder einschränkende Veränderungen. So war das Speisenangebot zwischenzeitlich nur für die Mitarbeiter der Klinik zugänglich, Abstandsregeln mussten mit der neuen Tischanordnung eingehalten und umgesetzt werden, Impf- und Testpflicht erschwerten den Besuch. Und auch, wenn letztere erst einmal weiterhin Bestand hat: Mit dem Inkrafttreten weiterer Lockerungen in den vergangenen Monaten und der Erweiterung des Angebots hofft Küchenleiter Hirschfeld, dass auch wieder frühere Stammkunden in die Cafeteria zurückkehren. „Manche kamen jeden Tag zum Mittagessen, genossen es, hier auch mal den einen oder anderen Plausch zu führen. Wir möchten wieder zur Begegnungszone für alle Menschen werden – egal ob Patient, Angehöriger oder Besucher von außerhalb“, sagt der Küchenleiter. Die Cafeteria der Helios-Klinik bietet täglich ein umfangreiches Speisenangebot. An Werktagen besteht die Möglichkeit für ein reichhaltiges Frühstück, bestehend aus verschiedenen Aufschnittvarianten, Brot, Brötchen, weiteren Backwaren sowie Müsli- und Cornflakesvariationen. Zudem hält das Cafeteriateam eine Auswahl an belegten Brötchen für den schnellen Hunger bereit, berichtet Janine Schulze.