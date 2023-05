Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Heinz Erhardt und Lady Gaga auf der Kinoleinwand

Um 18 Uhr hebt sich der Filmvorhang für einen aktuelleren Film: ein US-amerikanisches Familiendrama von Ridley Scott aus dem Jahr 2021. In der Hauptrolle ist die Musikerin Lady Gaga zu sehen. Eine Frau aus normalen Verhältnissen lernt den Sohn der berühmten Gucci-Familie kennen und verführt ihn. Es dauert nicht lange und die beiden heiraten, doch die berühmte und wohlhabende Familie heißt diese Heirat nicht gut. Mit ihrer Schwangerschaft hofft die Frau, die Unstimmigkeiten in der Familie zu beenden. Doch ihre Hoffnung geht nicht in Erfüllung, und durch ihren Ehrgeiz führt sie die gesamte Familie in den Abgrund, was zu Verrat, Dekadenz, Rache und Mord führt...