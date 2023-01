Heftiger Wintereinbruch in Hückeswagen Um kurz nach Sechs kam die Schneewand

Eher glimpflich verlief der Wintereinbruch am Donnerstagmorgen für die Lkw-Fahrer: Zwar blieben an manchen Steigungen, vor allem in den Gewerbegebieten, einige Laster stecken. Das Problem regelte sich aber schnell, nachdem die Räumfahrzeuge die Straßen wieder einigermaßen befahrbar gemacht hatten. Problematisch war es lediglich auf der K 5 in der Kurve oberhalb der ehemaligen Gaststätte „Grünestraße“. Hier stand ein Kieslaster aus Remscheid, dessen Fahrer den Verkehr über Stunden an seinem havarierten Fahrzeug vorbei winkte. Er habe um 6 Uhr im Gummersbacher Steinbruch Schotter für Bergisch Born geladen, berichtete er. „Dann hat’s angefangen zu schneien.“ An der Steigung ging nichts mehr, und der tonnenschwere Sattelschlepper stoppte an der unübersichtlichen Stelle. „Ich habe schon Kontakt zum Räumdienst“, versicherte der Fahrer gegen 9.30 Uhr. „Der kommt gleich und hilft mir.“