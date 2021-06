Rettungskräfte in Hückeswagen : Heckenbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Hartkopsbever Beim Eintreffen des Löschzugs Stadt sah es so aus, dass sich das Feuer ausbreiten würde, weshalb die Löschgruppen aus Holte und Herweg zur Unterstützung gerufen wurden.

Es dürfte ein unverhoffter Ausklang dieses heißen Donnerstags gewesen sein: Am frühen Abend musste der Löschzug Stadt der Feuerwehr nach Hartkopsbever ausrücken. Der Grund war ein Heckenbrand in einem der Einfamilienhäuser in der kleinen Siedlung unterhalb der Bever-Talsperre. „Über den Grund können wir nur spekulieren, und das hilft letztlich niemandem“, sagte Zugführer Mathias Pohl. Beim Eintreffen des Löschzugs habe es so ausgesehen, dass sich das Feuer ausbreiten würde, weshalb die Löschgruppen aus Holte und Herweg zur Unterstützung gerufen wurden. „Die Kameraden aus Herweg mussten nicht mehr mithelfen, aber ehe es sich zu einem Fassadenbrand ausgeweitet hätte, war das schon besser“, sagte Pohl.