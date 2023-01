Hebammen geben Kurse im Hückeswagener Sportverein Neues Angebot für Mütter und Babys

Das Dreierteam möchte Schwangere, Mütter und deren Babys auf den Weg ins „Familie-Werden“ begleiten. Dazu zählt das Stillcafé ebenso wie Rückbildungskurse für Frauen mit und ohne Baby sowie die Indische Babymassage. Genutzt wird dazu entweder der Gemeinschaftsraum des Sportvereins oder auch die Sporthalle. Natascha Dönges ist von dem Angebot begeistert, zumal es in Hückeswagen derzeit kein vergleichbares Angebot gibt. Mit ihrem erstgeborenen Kind musste die junge Mutter vor vier Jahren dazu in die Klinik nach Wipperfürth fahren. „Zusammen mit den Hebammen in einem vertrauten Umfeld ist das aber schöner“, sagt die 34-jährige Hückeswagenerin. Auch beim zweiten Kind ergeben sich Fragen. „Jedes Baby ist anders – mir hilft der Austausch mit den anderen Müttern sehr“, sagt Natascha Dönges.