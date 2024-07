Ordnungspartnerschaft in Hückeswagen Bever-Patrouille für Sicherheit an und auf der Talsperre

Die Kontrollfahrten finden in der warmen Jahreszeit regelmäßig statt, unter der Woche dreimal am Abend und auch an den Wochenenden. „Wir halten immer wieder an, auch wenn nichts zu beanstanden ist“, sagt Freches. Denn es geht auch darum, Präsenz zu zeigen. Allerdings ist es dann noch lange nicht so, dass alles Fehlverhalten bemerkt wird. „Erst vor einigen Tagen waren wir unterwegs und dann haben uns Gäste gesagt, dass hier auf der Talsperre zwei Jungs mit einem Stand-up-Paddling-Brett unterwegs wären“, sagt Leonhardt. So weit, so normal, es sei schließlich eine Trendsportart. „Die beiden hatten das Brett aber frisiert, so dass es motorisiert auf der Talsperre herumgefahren ist. Und das ist natürlich nicht erlaubt.“ Allerdings seien die beiden Motorpaddler eine knappe halbe Stunde vor der Kontrolle unterwegs gewesen und daher schon wieder verschwunden.