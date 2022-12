Studie der Hückeswagener takefive-media GmbH Haustiere sind die Freunde des Menschen

Insgesamt seien die Ergebnisse nicht ganz so unterschiedlich zu jenen der Vorjahre, denn immer noch stehe die positive Beziehung „zwischen Mensch und Tier über allem“. In diesen Zusammenhang gehört auch das Tierwohl – was sich interessanterweise auch in Vorbehalten gegenüber dem Tierkauf in Zoofachgeschäften zeigt. „35 Prozent – doppelt so viele der Befragten wie in 2021 – äußerten, dass sie nicht glaubten, dass die Tiere in den Zoohandlungen artgerecht gehalten würden“, sagte Schlüter. Ein Drittel habe kein Vertrauen in den Zoofachmarkt. „Aus diesem Bereich heraus kommt auch der Wunsch nach einer stärkeren staatlichen Reglementierung der Haustierhaltung insgesamt“, erläuterte der Geschäftsführer.