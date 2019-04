Städtischer Haushalt : Jahresabschluss 2018 – 1,8-Millionen-Plus statt dickem Minus

Hückeswagen Die Stadtkämmerin überraschte in der Ratssitzung mit einer positiven Nachricht.

Diese Nachricht hörten die Politiker sämtlicher Fraktionen am Montagabend gerne: Kämmerin Isabel Bever teilte ihnen im Heimatmuseum, wo der Stadtrat erstmals tagte, mit, dass der städtische Haushalt 2018 mit einem Plus von 1,8 Millionen Euro abgeschlossen hatte. Das war gleichzeitig doppelter Grund zur Freude bei Politik und Verwaltung, denn bei der Erstellung des Haushalts Ende 2017 war die Kämmerei noch von einem Minus beim Jahresabschluss von 3,2 Millionen Euro ausgegangen. Zwar fehlten noch ein paar Positionen bei der endgültigen Berechnung des Jahresabschlusses 2018, „aber das Ergebnis variiert nur noch um plus/minus 100.000 Euro“, versicherte Bever. Am grundsätzlich positiven Ergebnis wird das nichts mehr ändern.