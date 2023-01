Hückeswagener Weihnachtsverlosung Los lag im Garderobenschrank – Wipperfürtherin gewinnt das Auto

„Am Mittwoch beim Frühstück las mein Mann in der Zeitung, dass das Auto in Hückeswagen noch nicht weg ist. Da fiel mir ein, dass ich noch Lose im Garderobenschrank hatte und entdeckte dann das Gewinnerlos“, berichtete sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Lose hatte sie nach einem Einkauf bei Spielwarenhändler Uwe Heinhaus erhalten, „obwohl ich sie beinahe gar nicht genommen hätte, denn eigentlich habe ich noch nie etwas gewonnen“, sagte die 49-Jährige, die als Sprachtherapeutin in Hückeswagen arbeitet. Ihr Mann habe erst mal Schnappatmung bekommen, als das Gewinnerlos auf dem Tisch lag. Um ganz sicher zu gehen, kontrollierten beide die Nummer noch im Internet. Aber es stimmte alles. Sogleich stieß Michaela Ommer mit ihrem Mann mit einem Gläschen Sekt auf den Hauptpreis an. „Wir freuen uns total“, sagte sie. Ob sie den Wagen allerdings behalten werden, steht noch nicht fest. Das werden sie sich jetzt ganz in Ruhe überlegen.