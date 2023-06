Altenzentrum Johannesstift in Hückeswagen Haus am Park bleibt vorerst unbewohnt

Es war ein Horrorszenario für alle Beteiligten, was sich ihnen am späten Abend des 1. März im Haus am Park des Johannesstifts geboten hatte – wenn es letztlich auch glimpflich ausgegangen war. Aber die Folgen sind weiter spürbar. So ist das Gebäude, das seit Herbst 2019 umgebaut wird und nach der Fertigstellung Platz für 63 Bewohner, acht Kurzzeitpflegeplätze und 20 Menschen im Service-Wohnen (betreutes Wohnen) haben soll, weiterhin nicht bewohnbar. Dazu haben die Mitarbeiter der Diakoniestation seit dreieinhalb Monaten ein Ausweichquartier im Erdgeschoss des Hauses am Buschweg bezogen.