Harsche Kritik an AfD im Hückeswagener Stadtrat Die wirklichen Opfer sind andere

Diesen analogen Shitstorm in der Ratssitzung hat sich die AfD Hückeswagen selbst zuzuschreiben. Wobei es in der DNA dieser rechtspopulistischen Partei liegt, Tabubrüche, wie diesen am Dienstag, in Kauf zu nehmen. Weswegen Lietza und Haanen daher über die Reaktion der übrigen Ratsfraktionen nicht überrascht gewesen sein dürften. Wenn, dann höchstens über das Ausmaß, in dem ihnen die Wut entgegengeschleudert wurde.