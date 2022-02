Schulweg in Hückeswagen : Haltezone für „Elterntaxis“ ausgebremst

Die Stadt will hier am Ende des ersten langgezogenen Parkplatzes eine Hol- und Bringzone für die Löwen-Grundschüler einrichten. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen 55.000 Euro stehen im Haushalt für eine Hol- und Bringzone nahe der neuen Grundschule im Brunsbachtal. Knapp setzten sich Grüne und SPD im Stadtrat mit dem Antrag durch, diesen Betrag mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Altes Thema neu entdeckt Hol- und Bringzonen für „Elterntaxis“ in der Nähe von Grundschulen sind kein neues Thema. Schon 2013 hatte der ADAC dazu einen Leitfaden herausgebracht. Darin empfiehlt der Automobilclub die Zonen, weil sie für mehr Sicherheit der Kinder im Umfeld der Schulen sorgten. Inzwischen spricht sich auch der ADAC dafür aus, die Kinder den täglichen Weg zur Schule zu Fuß gehen zu lassen, sofern die Schulwege für die Kinder sicher und vor dem ersten Schulbesuch in Begleitung Erwachsener eingeübt worden sind.

Das hatten sich der Bürgermeister und seine Verwaltung anders vorgestellt. Nach Persians Plan hätten schon in Kürze Bäume und Sträucher an der Stelle im Brunsbachtal – am Ende des ersten langgezogenen Parkplatzes gegenüber dem Zuweg zur Mehrzweckhalle – entfernt werden sollen, wo die Hol- und Bringzone eingerichtet werden sollte. Gleichzeitig wollte er mit Rückendeckung des Rats die Detailplanung für den Bereich an ein Fachbüro vergeben, um dann bis zum Schulstart Mitte August die konkrete Planung auch in die Tat umsetzen zu können. Dieses Vorhaben ist mit dem Mehrheitsbeschluss vom Dienstag gescheitert.