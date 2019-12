Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Hairteam seit 25 Jahren ganz in Frauenhand

Hückeswagen Kerstin Lapp und ihr Team feiern 25-jähriges Bestehen des Salons an der Goethestraße. Die Frisörmeisterin ist sehr erfolgreich.

Kerstin Lapp macht der Beruf als Frisörmeisterin bis heute sehr viel Spaß – egal ob es ums Schneiden, Stylen oder um Hochsteckfrisuren geht. „Ich mache alles super gerne – außer Augenbrauenzupfen“, verrät sie und lacht. Auch den Schritt in die Selbstständigkeit hat die 51-Jährige nicht bereut. Daher kann Kerstin Lapp nun mit ihrem Salon Hairteam Hückeswagen Jubiläum feiern. Vor genau 25 Jahren, am 2. Januar 1995, hatte sie den Salon an der Goethestraße von ihrem Vorgänger Hans Werner Pleuser übernommen. Die Wermelskirchenerin, die heute in Solingen-Burg wohnt, hatte damals schon länger nach einem Frisörsalon gesucht. „Ein Goldwell-Vertreter hatte mich gefragt, ob ich den Salon in Hückeswagen übernehmen will“, erinnert sich Kerstin Lapp. Sie wollte.

Die Frisörmeisterin ist sehr erfolgreich in ihrem Beruf, was sich in diversen Meistertiteln widerspiegelt. So wurde sie 2008 Deutsche Meisterin im Senioren-Herrenfach (s. Info-Kasten). Ebenso haben einige Auszubildenden, die bei Kerstin Lapp den Beruf erlernt haben, beachtliche Erfolge und Titel eingefahren. Wie der Deutsche Vizemeister 2010, Kevin Gedert, der mit Kevin’s Babershop an der Islandstraße längst einen eigenen Salon betreibt. Oder Florian Breidenbroich, der nach erfolgreicher Ausbildung den Salon „Kultkomplexx“ (später „Farbklexx“) an der Islandstraße von Kerstin Lapp übernommen hatte. Mitarbeiterin und Stellvertreterin Sabrina Kemmerich, die im Hairteam von 2002 bis 2005 ihre Ausbildung machte, ist Prüferin der Innung Bergisch Land, in der sich auch Kerstin Lapp als Prüfungsvorstandsvorsitzende und Jurymitglied engagiert.