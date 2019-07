St.-Hubertus-Schützenbruderschaft : Hämmern erneut ohne Schützenkönig

Hämmern Zum dritten Mal stellten sich keine Anwärter auf den Königsthron zur Verfügung. Die Hämmeraner Schützen werden nun vom Prinz und der Schülerprinzessin durch das nächste Jahr geleitet.

Erneut steht ein Schützenjahr in Hämmern ganz unter dem Motto „Jugend an die Macht“. Denn nach 2015 und 2017 kann die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft, die auch viele Schützen aus Hückeswagen in ihren Reihen hat, zum dritten Mal keinen Schützenkönig stellen. „Leider konnten wir in diesem Jahr keinen Anwärter auf die Königswürde finden“, teilte Geschäftsführer Jürgen Löhr mit. Die Bruderschaft sehe dennoch einem schönen Schützenjahr 2019/2020 entgegen, werde sie doch durch ihre neuen Majestäten, Schülerprinzessin Luisa Voßwinkel und Prinz Tom Biermann, sowie den amtierenden Bezirksschülerprinzen Jannik Löhr würdig durch ihr Regentenjahr geleitet.