Schützenfest in Hückeswagens Nachbardorf Hämmern feiert wieder klein und stimmungsvoll

Nur noch gut eine Woche, dann ist wieder das vereinseigene Partyzelt aufgestellt. Feiern doch die Hämmeraner Schützen, in deren Reihen seit jeher auch viele Hückeswagener sind, am übernächsten Wochenende in und an ihrem Schützenhaus, Altes Wehr 12, ihr traditionelles Schützenfest. Die wurde bereits vor ein paar Jahren aus Kostengründen „abgespeckt“ – keine Kirmes, nur drei statt vier Tage, und das Ganze im Schützenhaus statt auf dem Gelände von Ford Bergland. Premiere war 2014. Doch die Erfahrungen aus den vergangenen zehn Jahren haben gezeigt, dass sich das Schützenfest „gesundgeschrumpft“ hat. Denn auch die dreitägige Parte rund ums Schützenhaus lockt viele Besucher an.