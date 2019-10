Unfall auf der B 237 in Hückeswagen : Fahranfängerin fährt in Kurve gegen Laternenmast

Hämmern Bei einem Verkehrsunfall war am späten Montagabend eine 18-jährige Marienheiderin mit ihrem Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt.

Erst am Dienstag voriger Woche hatte es auf der Bundesstraße 237 in Mühlenberg, direkt an der Stadtgrenze zu Wipperfürth, einen Unfall mit zwei Schwerverletzten gegeben (die BM berichtete). Sechs Tage später krachte es in diesem Bereich erneut: Bei einem Verkehrsunfall war am späten Montagabend eine 18-jährige Marienheiderin mit ihrem Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt.