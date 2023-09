Gymnasiasten sorgen für großes Event in Hückeswagens Nachbarstadt Autokino großer Erfolg für die Schüler

Ein Problem, bei dem sie allerdings überhaupt keine Handlungsmöglichkeiten gehabt hätten, war das Wetter. Und das war mittlerweile nicht nur temperaturmäßig im Herbst angekommen. „Wir hatten am Donnerstagnachmittag eigentlich vor, die Leinwand zusammenzubauen und an der Hallenwand anzubringen“, sagte Noah Mobini. Das sei dann „durch Wind und Wetter“ zunächst verhindert – und auf den Freitag verschoben worden. „Dann hat es zum Glück geklappt, wir haben ungefähr anderthalb Stunden gebraucht, bis alles an Ort und Stelle war“, sagte Malte Breidenbach, der Dritte im Haupt-Organisationsteam. Auch das Positionieren und Ausrichten des riesigen Beamers habe eigentlich am Donnerstag schon passieren sollen – und musste dann zum Feinschliff auf den Freitag kurz vor der ersten Aufführung verschoben worden. „Am Nachmittag haben wir ihn grob ausgerichtet, aber so richtig konnten wir ihn erst positionieren, als es dunkel genug war – weil wir sonst nichts gesehen hätten“, sagte Noah Mobini.