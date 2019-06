Realschule Hückeswagen : Gute Stimmung beim Sommerfest der Realschule

Schulleiterin Christiane Klur und Leon (11) aus der fünften Klasse versuchen sich am Glücksrad. Dort gab es Wundertüten zu gewinnen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Der ohrenfälligste Beweis dafür, dass sich das Schuljahr langsam auf die Zielgerade begibt, waren die vielfältigen und so lautstark wie spielfreudig dargebotenen Stücke der verschiedenen Orchester-Jahrgangsstufen unter der bewährten Leitung von Gerald Wasserfuhr.

Der Pausenhof der Realschule ist natürlich auch schon während des ganz normalen Schulbetriebs Trubel gewöhnt. Am Freitagnachmittag ging es jedoch wieder einmal besonders hoch her: Auf der linken Seite war eine Hüpfburg aufgebaut, an vielen Bierbänken saßen Eltern und Angehörige der Schüler, es gab ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, und auch im Inneren der Realschule war Ungewöhnliches aufgebaut. Dazu schien die Sonne, es war sommerlich warm, und die Stimmung hätte auch kaum besser sein können. „Alles wunderbar also, ich bin sehr zufrieden“, kommentierte Schulleiterin Christiane Klur demzufolge auch gutgelaunt die diesjährige Ausgabe des Sommerfests an ihrer Schule. Der ohrenfälligste Beweis dafür, dass das Schuljahr sich auf diese altbekannte Weise so langsam auf die Zielgerade begibt, waren die vielfältigen und so lautstark wie spielfreudig dargebotenen Stücke der verschiedenen Orchester-Jahrgangsstufen unter der bewährten Leitung von Gerald Wasserfuhr. Der musste zwar in diesem Jahr auf die Schlagzeug-Unterstützung durch seinen Sohn Roman verzichten, hatte aber für kompetenten Ersatz gesorgt. „Das ist schon wichtig, das Schlagzeug hält Vieles zusammen“, sagte Wasserfuhr und schmunzelte.

Mit den jüngsten anfangend, die ihre Instrumente gerade einmal ein paar Monate gelernt hatte, bis hinauf zur neunten Klasse konnten die jungen Musiker zeigen, was sie gelernt hatten.

Während sich die Fünft- und Sechstklässler noch an eher einfachen Stücken wie „Oh Susanna“ oder „Kumbaya My Lord“ versuchten, drangen die höheren Klassen mit dem „Power Rock“ oder „When The Saints Go Marching In“ (Klasse 7), „Final Countdown“ oder „Y.M.C.A.“ (Klasse 8), dem „James Bond Theme“ und „Tequila“ (Klasse 9) sowie „Moon River“ und „Rock In The U.S.A.“ (Klasse 10) nach und nach in kompliziertere Regionen vor. Zwischendurch präsentierte eine Mädchengruppe der achten Klasse einen selbst einstudierten Hip-Hop-Tanz.

Aber auch jenseits der Bühne war in der Realschule an der Kölner Straße viel geboten. So gab es erstmals ein Glücksrad, bei dem die Kinder Wundertüten gewinnen konnten und das sich großer Beliebtheit erfreute. Und auch die Kunstausstellungen konnten sich sehen lassen. Etwa mit Bildern aus den verschiedensten Jahrgangsstufen und zu unterschiedlichen Themen.

Auch die teils filigranen Sägearbeiten, die im Technik- und Design-Kursus zu stylischen Lampen verwandelt wurden, zogen die Blicke der Besucher auf sich. Natürlich durften auch die Hüpfburg und der Zuckerwatte-Stand nicht fehlen.

(wow)