Real- und Hauptschule in Hückeswagen Gut 90 Fünftklässler fürs Schuljahr 2023/24

In den Beratungsgesprächen zusammen mit der Leitung der Realschule wird darauf geschaut, was die Grundschule empfiehlt und welche Noten das jeweilige Kind in den Hauptfächern hat. Sind diese nicht so gut, empfehlen beide Schulleitungen den Besuch der Montanusschule. „Es bringt schließlich nichts, mit Frust anzufangen“, betont Kruska Denn die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigt, das so manches Kind dann doch nach ein oder zwei Jahren Realschule auf die Hauptschule wechseln müsse.