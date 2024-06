Grundsteuer in Hückeswagen Neues Landesgesetz verschleiert die finanzielle Not der Städte

Vereinfacht ausgedrückt wird es den Kommunen mit dem neuen Gesetz leichter gemacht, ohne förmliches HSK mit all seinen Einschränkungen und Auflagen durch die Aufsichtsbehörden weiter zu wirtschaften. Die Kommunen bekommen also mehr Freiheiten. Aber sie bekommen nicht das, was sie eigentlich brauchen: eine verbesserte Finanzausstattung, also mehr Geld vom Land und/oder Bund. Isabel Bever drückte es im Fachausschuss so aus: „Das neue Gesetz ändert rein gar nichts an der strukturellen Unterfinanzierung der Gemeinden.“ Es bleibe dabei, dass Städte und Gemeinden von Bund und Land immer neue Aufgaben übertragen bekämen, ohne dass sie auch das dafür erforderliche Geld erhielten. Bürgermeister Dietmar Persian unterstrich: „Weiterhin bestellen Bund und Land die Musik, und wir müssen sie bezahlen.“