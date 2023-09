Grundschule Wiehagen in Hückeswagen Vier Varianten für OGS-Anbau vorgestellt

CDU-Politiker und Schulausschuss-Vorsitzender Frank Moritz wollte wissen, wie lange Unterricht ausfallen müsse, um einen so groß dimensionierten An- und Neubau zu stemmen. „Das lässt sich in der Konzeptphase, in der wir uns befinden, natürlich kaum seriös sagen, aber ich gehe davon aus, dass man die Arbeiten recht gut gestaffelt erledigen kann, so dass sich die Beeinträchtigungen in Grenzen halten dürften“, sagte Pannhausen.