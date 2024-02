Bündnis 90/Die Grünen in Hückeswagen Spende fürs Kinderdorf

Die Grünen sind fest davon überzeugt, dass Jugendzentren eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft spielen, indem sie jungen Menschen einen sicheren Ort bieten, an dem sie sich treffen, lernen und entfalten können. „Die Grünen wollen dazu beitragen, dass das Jugendzentrum seine wertvolle Arbeit auch in den Sommerferien fortsetzen kann“, schreibt Finster. Es sei schön zu sehen, wie sich die neue Leitung bereits gut eingearbeitet habe und nun zwei Wochen in den Ferien das Kinderdorf anbiete. „Danke an das ganze Team für euer Engagement“, lobt Shirley Finster.