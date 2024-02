Hospizgruppe Hückeswagen Grüne spenden 500 Euro an „Die Weggefährten“

Der Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen nimmt das 25-jährige Bestehen der Hospizgruppe Hückeswagen zum Anlass, deren wichtige, größtenteils ehrenamtliche Arbeit mit einer Spende in Höhe von 500 Euro zu unterstützen. Bei dem Besuch der Grünen-Delegation Shirley Finster, Lars Schmeisser, Heiko Schulz-Andres und Egbert Sabelek in den Räumen der „Weggefährten“ an der Goethestraße vermittelten Gerd Prinz, Judith Hanke und Frank Enneper viele praktische Beispiele aus der Hospizarbeit.