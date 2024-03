Gründung in Hückeswagen Schloss-Stadt hat jetzt einen Rotary-Club

Das Motto des Rotary-Clubs lautet: „Service above self“, was übersetzt so viel wie „selbstloses Dienen“ bedeutet und die Motivation des weltweit aktiven Service-Clubs gut auf den Punkt bringt. Das umfasst humanitäre Dienste, Einsatz für den Frieden sowie die Völkerverständigung und Hilfe im täglichen Leben des regionalen Bereichs, in dem der Club aktiv ist. Die Region ist eher dünn aufgestellt, was Clubs angeht. Es gibt die Rotary-Clubs Wipperfürth-Lindlar-Romerike Berge und Remscheid-Lennep. Dann muss man indes den Blick etwas weiten, etwa in Richtung Wuppertal. Bis jetzt. Denn Montagabend kamen die Gründungsmitglieder des „Clubs in Gründung“, so aktuell noch der Status, im Hotel Kniep zusammen.