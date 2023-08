Verein „Zukunft Jugend“ in Hückeswagen Mettwurstbingo erfreut sich großer Beliebtheit

Es gehört zu den richtig erfolgreichen Ideen des Vereins „Zukunft Jugend“ der Evangelischen Kirchengemeinde: das Mettwurstbingo. „Es ist schon das sechste Mal, das zweite in diesem Jahr – und obwohl heute viel in und um Hückeswagen los ist, sind fast 60 Menschen gekommen“, sagte der Vorsitzende Michael Weber. Er war genauso zufrieden wie Thomas Böhm, die beiden wechselten sich beim Ziehen der Bingozahlen aus der Maschine, die wie immer aus dem Johannesstift entliehen war, ab. „Wir haben wieder sowohl Preise für Vegetarier als auch die Mettwürstchen im Angebot – und wie man sehen kann, ist das Bingo mittlerweile wirklich richtig etabliert in unserem Jahreskalender“, sagte Böhm. Man wolle es definitiv auch weiter anbieten, könne sich aber noch vorstellen, 2024 auch mal etwas Neues zu machen.