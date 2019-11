Fleißige Handwerker im Einsatz : Großer Weihnachtsbaum vor dem Hückeswagener Schloss

Hückeswagen Wie Monika Winter von der Stadt mitteilte, hatten sich die Handwerker im Vorfeld bereiterklärt, den Baum aus einem Garten am Birkenweg abzuholen.

Eine schöne Gemeinschaftsaktion sorgt auch in diesem Jahr dafür, dass sich alle Hückeswagener und auswärtige Gäste an einem schönen Weihnachtsbaum vor dem Hückeswagener Schloss erfreuen können. Fleißige Helfer von Otto’s Baumservice, Michael Vierkant von Vierkant & Redetzky, Guido Schnitzler vom gleichnamigen Malerbetrieb und als private Unterstützung Andreas Wohlert organisierten am Samstagvormittag einen ganz besonderen Transport durch die Stadt.

Wie Monika Winter (Foto: feike) von der Stadt mitteilte, hatten sich die Handwerker im Vorfeld bereiterklärt, den Baum aus einem Garten am Birkenweg abzuholen. „Der Schwager von Ina Matuschzik, die bei uns im Arbeitskreis vom Stadtmarketing sitzt, hatte sich gemeldet und wollte uns den Baum spenden“, berichtet Monika Winter. Also machten sich die Handwerker mit schwerem Gerät, Kran und großem Lader auf den Weg. Der Baum wurde frisch geschlagen und vors Schloss transportiert. Dort kam dann auch die Kettensäge zum Einsatz, um den Baum zurecht zu stutzen. Mit zehn bis zwölf Metern ist der Baum eine durchaus imposante Erscheinung, die Eindruck hinterlässt. Im Laufe der Woche wird die Firma SAG aus Wuppertal die Lichterketten in dem Baum platzieren, damit er pünktlich zum 1. Advent am kommenden Sonntag auch hell leuchtet. „Es gab schon das Angebot, dass man mir eine Leiter vor den Baum stellt und ich selber die Ketten aufhänge, aber ich habe dankend abgelehnt“, sagt Monika Winter und lacht. Wenn die Ketten leuchten, wirke der Baum für sich, da brauche es auch keine weiteren Deko-Artikel.