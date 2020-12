Apotheken in Hückeswagen : Warten auf die kostenlosen FFP-2-Masken

Lange Schlange vor der Montanus-Apotheke am Dienstagmorgen. Menschen ab 60 Jahre wollten sich ihre FFP-2-Masken abholen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Über 60-Jährige haben Anspruch auf drei Atemschutzmasken, die in den Apotheken verteilt werden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Vor allen drei Apotheken in der Schloss-Stadt bilden sich am Dienstagmorgen teils lange Schlangen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm der Kunden gerecht zu werden. Seit Dienstag haben alle Menschen über 60 Jahre sowie Menschen mit Vorerkrankungen, die zur Risikogruppe gehören, Anspruch auf drei kostenlose FFP2-Masken zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus.

Julia Backmann, Inhaberin der Falken-Apotheke in Wiehagen, hat zusammen mit ihrem Team in den vergangenen Tagen Extrastunden geleistet, um die drei Masken, die in 20er- oder 30er-Packungen geliefert worden seien, in eine Plastiktüte mit einem fotokopierten Anleitungszettel zu verpacken. Sie habe den Ansturm natürlich bereits erwartet, sagt sie. „Zum Glück war aber noch keine Schlange vor der Apotheke, als wir um halb neun aufmachten“, sagt sie und lacht. Von den etwa 3000 Masken, die sie für den restlichen Monat bestellt habe, seien nach anderthalb Stunden schon 300 abgeholt worden. Das Problem sei gewesen, dass der eigentliche Großhändler am Freitag bereits keine Masken mehr habe liefern können. „Wir haben daher bei verschiedenen Großhändlern bestellt.“

Jede Apotheke bekommt ein bestimmtes Kontingent an Masken, für die das Gesundheitsministerium aufkommt. „Die Regierung hat das Angebot schnell beschlossen, aber nicht mit den Apotheken darüber gesprochen“, bemängelt Monzer Alagi von der Oberbergischen Apotheke. So habe man noch nicht die Sicherheit, für die abgegebenen Masken auch tatsächlich entlohnt zu werden. „Wir mussten in Vorleistung treten“, bestätigt Julia Backmann. Der Großhandel habe daher wohl auch die Preise erhöht, sagt der Inhaber der Oberbergischen Apotheke. „Aber wir haben natürlich den Anspruch, für unsere Kunden da zu sein“, ergänzt er. Bis zum Mittag habe er bereits 500 Stück verteilt. „Das war dann auch alles, was wir hatten – jetzt muss ich die Kunden auf den Mittwoch vertrösten“, sagt Alagi.

An der Montanus-Apotheke geht die Schlange zeitweise fast bis zur Parfümerie Flohr über die Islandstraße. Am Eingang steht Mitarbeiterin Diana Gruner, die das Kundenaufkommen ein wenig koordiniert. „Wir hatten einen Schalter, an dem nur Masken ausgegeben werden sollten. Mittlerweile haben wir zwei weitere Schalter dazugenommen, an denen man Medikamente und Masken bekommt“, sagt sie. Für die Montanus-Apotheke, die im Verbund mit acht anderen Apotheken steht, seien 4000 Stück geordert worden. „Davon sind auch bereits die Hälfte abgegeben worden“, sagt Diana Gruner. Sie hoffe, dass der Dienstag der Tag mit dem größten Kundenaufkommen sei. „Aber vielleicht geht es auch so weiter“, sagt sie und schmunzelt.