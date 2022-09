Realschule in Hückeswagen : Großer Andrang beim Herbstfest

Hückeswagen Die Realschule sorgt für einen vielseitigen Nachmittag mit vielen Attraktionen. Zentraler Programmpunkt sind die Auftritte der unterschiedlichen Orchester.

Der Herbst ist gekommen, das merkt man nicht nur am kühlen und regnerischen Wetter dieser Septembertage. Sondern auch daran, dass die Realschule zum Herbstfest eingeladen hat. Kurzfristig, wegen der unsicheren Witterung ins Schulinnere verlegt, ist es doch recht ähnlich zum eigentlich jedes Jahr zum Ende des Schuljahres stattfindenden Sommerfest. „Wir haben uns dazu entschieden, das Sommerfest dieses Jahr in das neue Schuljahr zu verlegen“, sagt Katharina Gerding vom Organisationsteam. Die Lehrerin zeigt sich ebenso zufrieden über den enormen Zuspruch wie Schulleiterin Birgit Sköries. „Es freut uns wirklich sehr, dass so viele Eltern, Schüler und auch Ehemalige gekommen sind. Das hätten wir nicht so erwartet“, sagt die Schulleiterin.