Brauchtum in Hückeswagen Große Vorfreude auf das Schützenfest

Info

Termin Das Schützenfest findet in Hückeswagen immer rund um den Etapler Platz und den Festplatz hinter dem Aldi-Discounter und immer rund um den vierten Sonntag im Juli statt – in diesem Jahr von Freitag bis Montag, 21. bis 24. Juli.

Programm Am Freitag steht der Seniorennachmittag auf dem Programm, am Abend dann Live-Musik. Am Samstag findet der Insignienempfang statt, abends gibt es Live-Musik und ein Feuerwerk. Am Sonntag startet das Schützenfest mit dem Frühkonzert und dem Umzug, während am Montag das Königsschießen stattfindet.