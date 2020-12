Aktion in Hückeswagen : Große Spendenbereitschaft für die Bedürftigen der Islandtafel

Hückeswagen Bereits seit zwölf Jahren engagiert sich die Hückeswagenerin Martina Hofmann für die Spendenaktion der Christlichen Islandtafel zur Weihnachtszeit. Am Samstag können auch noch Pakete abgegeben werden.

Dankbar betrachtet Martina Hofmann die beiden Tische, die schon fast vollständig mit weihnachtlich verzierten und prall gefüllten Paketen bedeckt sind. Seit zwölf Jahren engagiert sich die Hückeswagenerin für die Spendenaktion der Christlichen Islandtafel zur Weihnachtszeit. „Ich hatte eigentlich die Sorge, dass durch die Corona-Situation nicht genug Spenden zusammenkommen, aber es ist schon super angelaufen“, freut sich die 63-Jährige am ersten Annahmetag. Michael Beller ist einer der Ersten, der eine Spende für die Tafelbesucher vorbeibringt. „Wir haben uns in diesem Jahr durch die ganze Sache mit Corona zum ersten Mal dazu entschlossen“, sagt der Hückeswagener. „Wir stehen selbst nicht mit dem Rücken zur Wand und können anderen eine Freude machen.“

Ebenso sieht es Martin Kurtz, der gleich zwei große Kartons an Martina Hofmann übergibt. „Wir machen das jedes Jahr und finden es gut, von dem was wir haben, auch etwas abzugeben“, betont er. Kaffee, Marmelade und Lebkuchen schauen aus dem Paket von Spenderin Ulrike Lepperhoff heraus. „Normalerweise sind wir zu dieser Zeit verreist, aber das geht ja in diesem Jahr nicht. Deshalb möchten wir ein bisschen was Gutes tun“, sagt die Hückeswagenerin.