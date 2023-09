Löwen-Grundschule in Hückeswagen Große Safari zum Schulfest

Eine Safari ist immer eine Reise. Man denkt vor allem an einen Ausflug in das „Unbekannte“, um „Neues und Exotisches“ zu entdecken. Eine gute Gelegenheit, gerade für die angehenden Schulkinder, sich einmal an die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Löwen-Grundschule anzupirschen, um sie in ihrer natürlichen Lebenswelt kennenzulernen.