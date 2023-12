Politik in Hückeswagen Große Ratsmehrheit für Kanalnetz-Übertragung

Außerdem gibt es ein schwerwiegendes finanzielles Argument: Der Wupperverband zahlt für das Kanalnetz rund 61 Millionen Euro an die Stadt. Das Geld fließt zunächst an den städtischen Abwasserbetrieb, der auch nach der Übertragung erhalten bleibt. Die Stadt kann daraus Darlehen entnehmen, die sie für die geplanten hohen Investitionen in den kommenden Jahren dringend braucht, wobei die Konditionen deutlich günstiger sein werden als auf dem allgemeinen Kreditmarkt. Solange die Summe nicht vollständig verbraucht ist, bekommt der städtische Eigenbetrieb für den Restbetrag Zinsen, die wiederum an den städtischen Haushalt fließen.