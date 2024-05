Bergischer Kreisel in Hückeswagen Mehr als 1000 Pflanzen in den Boden gebracht

Und damit das auch in den nächsten Jahren so bleibt, gab’s am Dienstag eine große Pflanzaktion auf dem massigen Hügel mit den sieben angedeuteten Tropfen. Unter Anleitung von Petra Hilbers, Diplom-Ingenieurin für Landschaftsarchitektur vom Gartencenter Kremer, bepflanzten fünf Mitarbeiter der Wermelskirchener Firma „Eco Verde – Grün in Gemeinschaft“, zwei Mitarbeitern des Bauhofs und einer weiteren Kraft aus dem Gartencenter den Kreisel, der bei Kremer übrigens der „Kremer-Kreisel“ genannt wird – und, wie Petra Hilbers erfuhr, bei einigen alten Hückeswagenern auch Pflitsch-Kreisel – in Anlehnung an die Firma, die gleich gegenüber ihren Standort hat.