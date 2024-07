Jubiläum des Hückeswagener Jugend- und Sozialwerks Gotteshütte – seit 70 Jahre „Kümmerer“ von Familien

Rückschläge blieben der Heimleiterin damals nicht erspart. Schon am Tag der Eröffnung fehlte es an Geld, um Brot zu kaufen. Über viele Jahre hinweg mangelte es zudem an Mitarbeiterinnen – Fachkräftemangel gab’s offenbar schon damals. Verschärft wurde das Problem, als Else Brüning schwer krank wurde und schließlich 1970 wenige Tage vor Weihnachten starb.