Aktion der Hückeswagener Gotteshütte Mit Spiel und Spaß gegen die Ferien-Langeweile

An den beiden ersten Tagen in der Mehrzweckhalle waren fast 100 Kinder dem Ruf gefolgt, an den beiden letzten Tagen war es nur noch die Hälfte. Wobei so manches Kind mit den Eltern in den Urlaub entschwunden war. Dennoch war Lisa Wandelt, Gesamtleiterin des Offenen Ganztags bei der Gotteshütte, zufrieden mit der zweiten Osterferienaktion nach 2023. „Wir freuen uns vor allem, dass uns die Stadt und der Stadtsportverband wieder unterstützt haben“, sagte sei. Schließlich sei die Mehrzweckhalle in den Ferien geschlossen. Auch an der Kooperation mit dem ATV, mit dem das Handballcamp zusammengestellt worden war, hatte sie Gefallen gefunden.