JC Mifune aus Hückeswagen Goldmedaille für Ben Musaeus

Die Kämpfe wurden am Freitag ausgetragen. Etwas verunsichert trat Ben Musaeus an, weil er seinen Titel aus 2023 bei der Deutschen ID-Judomeisterschaft in Hamburg zuvor nicht hatte verteidigen können und Dritter wurde. Deshalb war die Nervosität entsprechend hoch, berichtet sein Vater Jörg. Direkt im ersten Kampf musste sich der Judoka seinem Kaderkollegen aus Leverkusen stellen und lag zunächst mit einem halben Punkt Wazzari zurück. „Es brauchte vermutlich den Rückstand, um wach zu werden“, berichtet Jörg Musaeus. Konzentriert und von nun an hochmotiviert glich sein Sohn mit einem Schulterwurf und einem halben Punkt den Kampf aus, nahm seinen Kontrahenten in den Haltegriff und gewann den ersten Kampf letztlich souverän.