Sportabzeichen in Hückeswagen : Goldmedaille für den kleinen Mann

Hückeswagen Der Stadtsportverband bot jetzt wieder die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu absolvieren. Die nächsten beiden Termine sind am Freitag, 2. und 9. September, jeweils ab 18 Uhr am Sportplatz Schnabelsmühle.

Hans-Georg Breidenbach Es handelt sich dabei um das persönliche Leistungsabzeichen, das jeder in Deutschland absolvieren kann. Um es zu bekommen, muss man die folgenden vier Bereiche Koordination, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit bearbeiten. Dazu kommt, dass man 200 Meter in einer bestimmten Zeit schwimmen muss. Die Zeit und die Ergebnisse, die man in den anderen Disziplinen erreichen muss, hängen von der jeweiligen Altersklasse ab. Von Kindern bis zu Senioren können alle Menschen das machen. Im Bereich der Koordination kann man beispielsweise Schleuderball, Seilhüpfen oder Weitsprung machen. Im Bereich Kraft kann man den Medizinball werfen, Kugelstoßen oder einen Standweitsprung machen. Zur Ausdauer gehören etwa ein Dreikilometerlauf, ein Zehnkilometerlauf, 7,5 Kilometer Walking oder 20 Kilometer Fahrradfahren. Beim Thema Schnelligkeit geht es um Sprints im Laufen, Schwimmen oder Radfahren, dann allerdings auf Kurzstrecke. Auch Geräteturnen ist übrigens möglich, etwa ein Handstand-Überschlag mit einem Sprungtisch. Also Übungen, bei denen man viel Geschwindigkeit aufbringen muss. Grundsätzlich muss man aus jeder Kategorie nur eine Disziplin absolvieren – und das auch nicht an einem Tag, sondern innerhalb eines Jahres.

Breidenbach Wir bieten es grundsätzlich einmal im Jahr an, immer im Spätsommer, und dann aber an drei Terminen. Jetzt war der erste, die nächsten beiden Termine sind am Freitag, 2. September, und am Freitag, 9. September, jeweils ab 18 Uhr, am Sportplatz Schnabelsmühle. Es gilt: Einfach vorbeikommen, wenn man mitmachen will.