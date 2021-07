Sport in Hückeswagen : Goldenes Abzeichen fürs eigene Ego

Sportlich aktiv nach langer Pause: Silvia Faenger-Gruhn mit Wolfgang Hlusiak (62), der seinen 50 Meter-Sprint absolvierte. Foto: Jürgen Moll

Schnabelsmühle In den verschiedenen Disziplinen legen die teilnehmenden Hobby-Sportler großen Ehrgeiz an den Tag. Da sich nach dem langen Lockdown und aufgrund der stark gesunkenen Inzidenzzahlen die Anfragen häuften, bietet der Stadtsportbund bereits in den Sommerferien Termine an.