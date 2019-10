TV Winterhagen : „Goldener Ball“ – Prellballerinnen auf Platz 5

Hückeswagen Am besten der drei TVW-Teams schnitten die „Oldies“ ab mit Platz drei.

Betreuerin Susanne Köthe freute sich dabei über die deutliche Leistungssteigerung der jungen Mannschaft. Die war von dem Ergebnis beim Pott-Pokal in Bochum doch sehr enttäuscht gewesen. Bei den Bundesliga-Männern mit Andre Jeckel, Jan und Mark Lenzner war nach der Vorrunde Schluss. „Für mehr reichte es an diesem Tag nicht“, berichtet Abteilungsleiter Michael Köthe. Für beide Teams war das Turnier ein Teil der Vorbereitung für den anstehenden Bundesliga-Spieltag am 16. November vor heimischem Publikum in der Mehrzweckhalle.