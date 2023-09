Schnelles Internet für Hückeswagen und Wipperfürth Glasfaserausbau geht in die nächste Phase

Die Vorvermarktung erfolgt parallel zum Glasfaser-Ausbau und ist am 1. September für einen Teilbereich der ersten Kooperationserweiterung gestartet. Sie umfasst etwa 2100 Haushalte und Unternehmen: In Hückeswagen an der Huckinger Straße und am Graf-Arnold-Platz sowie in der Innenstadt an der Islandstraße und in Teilen der Kölner- und der Weierbachstraße. In Wipperfürth startet die Vorvermarktung im Bereich der Sanderhöhe sowie in der Innenstadt an der Hochstraße sowie der Unteren Straße. Die Vorvermarktung läuft bis Ende November.