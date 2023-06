Innenstädte von Hückeswagen und Wipperfürth im Visier Nächste Kooperation von BEW und Telekom fürs schnelle Internet

„Diese sollen bis Ende 2026 erschlossen sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der BEW. In den vergangenen Monaten sei auf beiden Seiten der Ausbau intensiv vorbereitet worden, im September startet die Vorvermarktung für den ersten Teilbereich. Dieser umfasst etwa 900 Gebäude mit rund 2100 Wohn- und Geschäftseinheiten; in Hückeswagen sind das laut Christopher Kanski, Abteilungsleiter Netzmanagement / Technischer Service, in Wiehagen die Bereiche an der Huckingerstraße und der Graf-Arnold-Platz und in der Innenstadt die Island- sowie Teile der Kölner und der Weierbachtraße.