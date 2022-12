Extreme Witterung in Hückeswagen Eisglätte – sechs Unfälle und halbvolle Schulen

Während in anderen Städten, wie Düsseldorf, die Schulen am Montag komplett geschlossen blieben, gab es in Hückeswagen Unterricht. Wobei an Normalität kaum zu denken war, hatten doch viele Eltern von der Möglichkeit bei solchen extremen Witterungen Gebrauch gemacht und ihre Kinder zu Hause gelassen. An keiner Schule gab es daher volle Klassen. An manchen, wie an der Realschule, wurde alternativ gearbeitet. „Bei uns schreiben etwa einige Schüler ihre Klassenarbeiten nach“, sagte Leiterin Birgit Sköries auf Anfrage unserer Redaktion.