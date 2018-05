Hückeswagen: Gitter für alle Liebenden an der Vorsperre

Info

Liebesschlösser haben Ursprung wohl in Italien

Was Ein profanes Vorhängeschloss, in der Regel mit den Vornamen der Verliebten graviert oder beschriftet, wird an Brücken, Gittern oder anderen feststehenden Objekten angebracht. Somit besiegeln die Liebenden symbolisch ihre ewige Liebe.

Woher Erste Liebesschlösser gab es wahrscheinlich in Italien von Absolventen der Sanitätsakademie San Giorgio in Florenz: Mit dem Ende ihrer Ausbildungszeit befestigten sie die Vorhängeschlösser ihrer Spinde an einem Gitter des Ponte Vecchio. Diesen Brauch übernahmen später wohl die Verliebten in Rom an der Milvischen Brücke.

Wo Ganz bekannt in der Region ist etwa die Hohenzollernbrücke über den Rhein in Köln, über die die Züge in den oder aus dem Bahnhof fahren.