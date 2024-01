Weihnachtsverlosung in Hückeswagen Glückliche Gewinner gesucht

Es ist traditionell selten, dass die großen Gewinne direkt abgeholt werden, sei es nun seit einigen Jahren im Servicecenter oder vorher in der ehemaligen BEW-Geschäftsstelle, in der mittlerweile das Bürgerbüro untergebracht ist. Da spielt es den potentiellen Gewinnern natürlich in die Hände, dass man von der Verlosung bis zum letztmöglichen Termin zur Abholung einen guten Monat Zeit bekommt. Die Verlosung hat in diesem Jahr am Freitagabend, 29. Dezember, in der Glashalle am Bahnhofsplatz stattgefunden – das Auto, ein Mitsubishi Space Star – ist dabei auf die Losnummer 10287 gefallen. Auch in diesem Jahr ist er am Ziehungsabend nicht abgeholt worden.