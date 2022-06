Tipps von Hückeswagener Versicherungsexperten : Sicher und geschützt verreisen

Hückeswagen Viele machen sich jetzt auf den Weg in die Ferien. Der Hückeswagener Versicherungsexperte Karl-Jürgen Huhn gibt eine Reihe Tipps für die „schönste Zeit des Jahres“.

Unverzichtbar ist laut Huhn ebenfalls eine private Haftpflichtversicherung, die für Schäden aufkommt, die man unbeabsichtigt anderen zufügt. Etwa, wenn man als Mountainbiker versehentlich Wanderer anfährt. „Diese Versicherung ist meist für einen nur zweistelligen Betrag im Jahr zu haben und schützt vor Ansprüchen anderer – und zwar nicht nur im Urlaub“, erläutert der Hückeswagener. Sie sollte daher in keinem Haushalt fehlen und einen Deckungsschutz von pauschal mindestens 25 Millionen Euro haben.

Dazu packt man am besten auch den ebenfalls kostenfrei im Internet erhältlichen „Europäischen Unfallbericht“ mit einer Übersetzungshilfe des jeweiligen Reiselandes ein, der ein genaues Unfallprotokoll ermöglicht. „Wegen vieler abweichender Verfahren in anderen Ländern sollte man nach einem Unfall den Zentralruf der deutschen Autoversicherer kontaktieren“, sagt Huhn. Aus dem Ausland erreicht man diesen unter ☏ 0049/40/300330300. Immerhin passierten in den vorigen Jahren rund 35.000 Unfälle im Ausland, wie die deutsche Versicherungswirtschaft meldet.