Weiterführende Schulen in Hückeswagen : Genügend Anmeldungen für die Hauptschule

Weiterführende Schulen in Hückeswagen

Karlheinz Rennau (r.) und Klaus Kruska freuen sich, dass die Hauptschule weiter in Hückeswagen Bestand hat. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Für das nächste Schuljahr 2020/2021 wurden bereits 20 Kinder für die Hauptschule angemeldet. Damit ist diese Schulform gesichert.

Positive Nachrichten gibt es von der Montanusschule: Ihr Bestand ist auch für das nächste Schuljahr gesichert, denn bislang liegen bereits 20 Anmeldungen für die fünfte Klasse ab dem Schuljahr 2020/2021 vor. „Damit sind wir schon mal sehr zufrieden“, sagt der kommissarische Hauptschulleiter Karlheinz Rennau. Es könnten aber noch mehr Fünftklässler werden, denn am Mittwochnachmittag fanden noch gemeinsame Beratungen mit der Realschule statt.

Hier ging es um Gespräche mit Eltern, deren Kinder entweder eine reine Hauptschulempfehlung haben, die aber an der Realschule angemeldet werden sollen oder um Schüler mit einer eingeschränkten Empfehlung für die Realschule. „Außerdem fehlen noch Kinder, die noch an keiner weiterführenden Schule angemeldet wurden“, sagt Rennau.

Die Hauptschule hatte 2019 eine fünfte Klasse mit 26 Kindern gebildet, jetzt hofft Rennau, dass die Eingangsklasse nicht zu groß wird, sonst müsste er zwei kleinere fünfte Klassen bilden. „Wir sind Schule des gemeinsamen Lernens, haben somit Kinder mit Förderbedarf in unseren Reihen“, erläutert er. Der Schulträger sehe vor, dass drei Kinder mit einem Förderbedarf auf 25 Schüler mit 1,5 Lehrern kommen. „Drei Kinder mit Förderbedarf haben wir auf jeden Fall, denn diese Schüler werden uns vom Schulamt zugeteilt“, erläutert Rennau. Er betont, dass ein kleines Schulsystem wie an der Hauptschule wichtig für viele Schüler sei. „Denn einige haben kein intaktes Familienleben, da sind wir Lehrer nicht nur Pädagogen, sondern manchmal auch Elternersatz“, sagt er. An der Hauptschule gehe aber kein Kind verloren oder falle durch das Rost.