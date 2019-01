Phoenix: Gelungenes Probetraining der Footballer

Hückeswagen Antäuschen, blocken, werfen, fangen – beim vielseitigen Probetraining der Footballer des Vereins „Phoenix“ am vergangenen Sonntag probierten 16 Interessierte aus, ob ihnen die amerikanische Sportart liegt und Spaß macht.

Der American Football-Verein „Phoenix“ sucht neue Mitspieler. Was liegt da näher, als ein Probetraining, ein sogenanntes „Try Out“ anzubieten. Sonntagnachmittag kamen 16 Interessierte in die Mehrzweckhalle. Co-Trainer oder besser „Offensive Coordinator“ Gabriel Hara-Bingen begann mit leichten Aufwärm- und Dehnübungen, die später in Laufübungen übergingen. Es folgten Wurf- und Fangübungen mit dem eiförmigen Football, was einiger Übung bedurfte. Am Ende wurden Sprints mit angetäuschten Richtungswechseln und Würfen kombiniert. Ein schweißtreibendes Training, sagte Georg Scherer. Der 53-jährige begleitete seinen 15-jährigen Sohn Collin zum Training, „um ihm den Einstieg zu erleichtern“, sagte er. Der Familienvater hatte selbst fast 30 Jahre lang in Köln und Wuppertal Football gespielt, nun aber mit diesem Sport aufgehört. „Ein blauer Fleck braucht in meinem Alter ein paar Wochen, bis er wieder weg ist“, sagte er und erklärte damit, warum er körperlich einen Nachteil gegenüber den jungen Spielern hat. Collin war hochmotiviert und auch schon ein wenig vorbereitet. „Wir haben zu Hause schon mit dem Ball geworfen“, berichtete sein Vater.