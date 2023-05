Beliebter Laufwettbewerb an der Wupper-Vorsperre in Hückeswagen Gelungener Neustart für Talsperrenlauf

Für die Messung der Laufzeiten per Chip-System war erstmalig die Firma Frielingsdorf Datenservice aus Bergisch Gladbach verantwortlich. Der ehemalige SSV-Vorsitzende Hans Georg Breidenbach übernahm die Moderation, während der Ehrenvorsitzende Jürgen Löwy den Siegern die Pokale überreichte. Der neue SSV-Vorsitzende, Andreas Gotter, war sehr erfreut über die mehr als 200 Anmeldungen zum Talsperrenlauf: „Ich war erst skeptisch, wie man die Veranstaltung nach dreimaligem Ausfall wieder in die Köpfe oder besser gesagt, in die Beine der Leute bringen kann“, gab er zu. Zum Glück spielte am Samstag das Wetter mit – erst zum Ende fielen einige Regentropfen. Schirmherr Dietmar Persian sorgte für den Startschuss zu Beginn des Laufwettbewerbs. „Es ist einfach schön, jetzt wieder hier zu sein und alle wieder dabei zu haben“, sagte der Bürgermeister.