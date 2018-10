Geigenbaumeister beschenkt Musikschule Hückeswagen

Musikschulleiter Eckhard Richelshagen (li.) nimmt die gespendeten Geigen in verschiedenen Größen von Till Kulla in Augenschein. Foto: Heike KArsten/Heike Karsten

Hückeswagen Geigenbaumeister Till Kulla spendete der Musikschule acht Schülergeigen. Sie stehen den Musikschülern nun als Mietinstrumente zur Verfügung.

In der Musikschule Hückeswagen (MSH) ist die Violine neben Tasteninstrumenten und Gitarre das beliebteste Instrument im Unterricht. Vor der Anschaffung einer eigenen Geige schrecken viele Eltern jedoch zurück, da der Nachwuchs wachstumsbedingt schnell eine neue Größe benötigt. Für diesen Fall stellt die Musikschule Leihinstrumente von der Viertel- bis zur 4/4-Geige zur Verfügung, was auch von den teilnehmenden Schülern der Musik-AG an der Grundschule gerne genutzt wird. Daher freut sich Musikschulleiter Eckhard Richelshagen nun über die Schenkung von acht Schülergeigen in verschiedenen Größen, die sofort einsatzbereit und spielbar sind. Gestiftet wurden sie von Geigenbaumeister Till Kulla, der seit Dezember in Hückeswagen wohnt. Bis vor Kurzem betrieb er eine Werkstatt für Streichinstrumente, Konzert-Gitarren und Zubehör im Kölner Stadtteil Junkersdorf.

Zu der Schloss-Stadt hat er einen Bezug, seit in früheren Jahren ein ehemaliger Lehrer der Musikschule regelmäßig Instrumente zur Reparatur bei ihm in Auftrag gab. Da Till Kulla und seine Ehefrau Rosi nun in Hückeswagen ein freistehendes Haus mit großem Garten gefunden und bezogen haben, stand schnell fest, wohin die Schülergeigen aus den Restbeständen seiner Werkstatt gehen sollten. „Nach über 50 Jahren im Beruf habe ich nach und nach den Bestand aufgelöst“, sagt der 76-Jährige. Geblieben ist ihm seine Meisterbogen-Sammlung. Einzelne Bögen hat der Geigenbaumeister unter anderem auf internationalen Versteigerungen ergattert. Der große Geigenspieler sei er selbst indes nicht. „Meine gebauten Geigen habe ich immer von Profi-Geigern anspielen lassen“, berichtet Kulla. Gelernt hat der ehemalige Kölner zunächst Zupfinstrumentenbau von Gitarren und Lauten. Nach der Gesellenprüfung sei er dann zum Geigenbau gekommen. In der Schweiz arbeitete er in großen Musikhäusern, bevor er sich 1984 selbstständig machte. „Wer Reparaturen in einer Großstadt anbietet, kommt kaum zum Neubau“, bedauert er rückblickend.