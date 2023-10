Hückeswagener (23) hatte Mist gebaut Gefälschte airPods verkauft – vor Gericht gelandet

Betrug mag unter „Idealbedingungen“ erfolgversprechend sein. In aller Regel fällt das illegale Tun aber auf und unter Umständen folgt ein Gerichtsprozess. Allerdings ist Betrug nicht immer gleich Betrug – und so kann es sein, dass der Angeklagte schonmal mit einem blauen Auge davonkommt. Wie ein 23-jähriger Hückeswagener, dem jetzt am Amtsgericht Wipperfürth vorgeworfen worden war, über das Internetportal eBay-Kleinanzeigen gefälschte airPods Pro von Apple verkauft zu haben. Dies Kopfhörer waren nicht nur billige Fälschungen, sie waren zudem auch noch defekt, als der Angeklagte sie dem arglosen Käufer am 31. Januar n den Käufer für 70 Euro übergeben hatte. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.